2020-06-03T09:23:42+03:00
Общество

В Коми от коронавируса излечился 96-летний пациент

Дедушку выписали из КРКБ
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
В стационаре лежит 300 пациентов с коронавирусомВ стационаре лежит 300 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Коми республиканской больнице, которая была перепрофилирована в стационар для лечения больных с коронавирусом, сейчас лежит 300 инфицированных COVID-19. Самому возрастному пациенту с коронавирусом было 96 лет: дедушку уже выписали из больницы, он излечился, пишет БНК.

Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии Эдуард Скворцов сообщает, что тяжело болезнь переносят люди старше 65 лет. Среди пациентов были и люди старше 90 лет. Самый пожилой пациент – 96 лет, был выписан с выздоровлением. А вот здоровые люди, которые систематически занимаются спортом, переносят заболевание в легкой форме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 предоставило Минобороны РФ

50 военнослужащих собрали со всей России (подробности).

Коронавирус в Коми: карта заражения на 2 июня 2020 года

Какие муниципалитеты сегодня стали антилидерами по новым заболевшим (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
Погода в Коми 3 июня: а вот и лето
В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
В аварии в Сыктывкаре пострадала 5-летняя девочка
Сыктывкарец разбил стекло патрульного автомобиля
С начала года жителей Коми стало меньше почти на две тысячи человек
Тренер самбо в Сыктывкаре подделал медицинский документ
Наука в Коми
Погода в Коми 2 июня: а где же лето?
Ученым Коми предлагают побороться за премии правительства РК
Молотком по голове: житель Сыктывкара чуть не убил приятеля
В Ухте двое водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения
На пожаре в Троицко-Печорске спасли трёх человек
В Сыктывкаре экс-директор предприятия вернет в казну больше 5 миллионов рублей
Жительница Коми хотела получить выигрыш, а лишилась своих сбережений
Погода в Коми 1 июня
Мобильный комплекс поступил в Усть–Куломскую ЦРБ