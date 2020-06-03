В Коми от коронавируса излечился 96-летний пациент

В Коми республиканской больнице, которая была перепрофилирована в стационар для лечения больных с коронавирусом, сейчас лежит 300 инфицированных COVID-19. Самому возрастному пациенту с коронавирусом было 96 лет: дедушку уже выписали из больницы, он излечился, пишет БНК.

Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии Эдуард Скворцов сообщает, что тяжело болезнь переносят люди старше 65 лет. Среди пациентов были и люди старше 90 лет. Самый пожилой пациент – 96 лет, был выписан с выздоровлением. А вот здоровые люди, которые систематически занимаются спортом, переносят заболевание в легкой форме.

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