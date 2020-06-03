2020-06-03T12:55:28+03:00
Общество

Сыктывкарские владельцы 3D-принтеров печатали защиту для медиков, борющихся с коронавирусом

Мейкеры трудились за свой счет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Так выглядит защитный экранТак выглядит защитный экранФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сыктывкаре раньше, чем в остальных областях России, стали изготавливать защитные экраны против коронавируса для медиков с помощью новейших технологий - 3D-принтеров. Самое важное в том, что этот волонтерский проект реализовывался полностью на общественных началах. Сейчас акция подходит к завершению, как и ажиотаж с пандемией коронавируса. За историю проекта для медиков сыктывкарцы изготовили больше двухсот чудо-масок.

Владельцы 3D-принтеров по всей стране объединились, чтобы помочь медикам в разгар эпидемии. Бесплатно. Проект «Мейкеры против COVID» стартовал в России в первой половине апреля. В это время в Сыктывкаре подобная инициатива реализовывалась полным ходом.

Когда до столицы Коми докатилась пандемия коронавируса, к инициатору проекта Михаилу Григорьеву обратился руководитель одного из медучреждений Коми с вопросом, где такие маски можно приобрести. Но на тот момент в Сыктывкаре, как и по всей стране, царил жуткий дефицит средств защиты - нигде нельзя было купить не только защитные экраны, но и даже простые одноразовые медмаски.

- Позвонил обладателям 3D-принтеров в столице Коми. Они совершенно бесплатно начали печатать ободки для масок (маска-экран состоит из ободка и защитного стекла). А сам экраны изготавливались на одном из предприятий, деньги на их производство выложил из своего кармана. Со временем пришли к другой технологии - ободки стали не печатать, а вырезать с помощью лазера, - рассказывает Михаил.

Сейчас акция подошла к завершению. Несмотря на то, что пандемия не думает останавливаться (каждый день диагностирует около 30 новых случаев коронавирусных заболеваний по республике), острой нехватки средств защиты, как это было в апреле, уже нет. Всего с начала пандемии объединившиеся сыктывкарцы изготовили более двухсот масок для медиков столицы Коми.

Самое интересное, что сыктывкарцы объединились еще до того, как узнали о всероссийской акции «Мейкеры против COVID-19». Сейчас это известное по всей стране движение волонтеров, которые на своих 3D-принтерах печатают защитные приспособления для врачей и медсестер. По всей стране к проекту присоединись более 200 волонтеров. У добровольцев даже есть свой сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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