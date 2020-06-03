2020-06-03T16:01:55+03:00
Общество

Бюджет Коми из-за коронавируса недополучит 15,8 млрд рублей

На ситуацию повлияло падение цен на нефть
Дарья ЮДИНА
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Бюджет Коми потерял более 15 млрд рублейБюджет Коми потерял более 15 млрд рублей
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Потери бюджета Коми в 2020 году предварительно оцениваются в 15,8 млрд рублей. Причина — ограничения в связи с пандемией и падение цен на нефть. На нефтяную отрасль приходится до 40% сборов налога на прибыль — одного из основных бюджетообразующих налогов республики. Об этом пишет ТАСС.

В качестве помощи региональный бюджет получит 2,672 млрд рублей. В эту сумму входит дополнительная дотация из федерального бюджета на 1,979 млрд рублей. Кроме того, республике на 693,5 млн рублей снижен объем погашения бюджетных кредитов в этом году. Эти средства также направят на покрытие бюджетных расходов.

- Коми получит дополнительную дотацию из федерального бюджета в размере 1,979 млрд рублей. Выделенные средства частично компенсируют региону недополученные доходы. Дотация будет направлена на текущие расходы регионального бюджета и поддержание стабильной социально-экономической ситуации, - сообщили в региональном минфине.

Чтобы возместить остальные потери, хотят использовать коммерческие кредиты. Конкретных планов по ним пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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