2020-06-03T16:56:33+03:00
Общество

Во время половодья спасатели привезли 250 килограммов продуктов людям

И это только в Усть-Цилемском районе
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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Во время половодья в Усть-Цилемском районе спасатели доставили 250 килограммов продовольствия и 200 литров питьевой воды местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Работая на местах, спасатели также помогали жителям поднять мебель и технику повыше, собирать и закреплять хозяйственную утварь и поленницы, смытые водой. Вывозили с подтопленных территорий домашних животных, помогали восстанавливать пострадавшие хозпостройки. Кроме того, спасатели расчистили проток реки от завала, чтобы дать дорогу лодкам.

По состоянию на 3 июня в Коми паводок продолжает слабеть. За последние сутки большая вода ушла с более 30 придомовых территорий. В ближайшую неделю ожидается, что уровень воды в Печоре опустится ниже неблагоприятных отметок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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