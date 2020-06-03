Во время половодья спасатели привезли 250 килограммов продуктов людям

Во время половодья в Усть-Цилемском районе спасатели доставили 250 килограммов продовольствия и 200 литров питьевой воды местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Работая на местах, спасатели также помогали жителям поднять мебель и технику повыше, собирать и закреплять хозяйственную утварь и поленницы, смытые водой. Вывозили с подтопленных территорий домашних животных, помогали восстанавливать пострадавшие хозпостройки. Кроме того, спасатели расчистили проток реки от завала, чтобы дать дорогу лодкам.

По состоянию на 3 июня в Коми паводок продолжает слабеть. За последние сутки большая вода ушла с более 30 придомовых территорий. В ближайшую неделю ожидается, что уровень воды в Печоре опустится ниже неблагоприятных отметок.

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