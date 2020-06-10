Умер известный архитектор Коми Альберт Ракин

Ушел из жизни известный сыктывкарский архитектор-градостроитель Альберт Ракин. Он спроектировал здание городской мэрии, гуманитарного корпуса СГУ, филармонии, республиканского диагностического центра и других известных объектов столицы Коми.

- От имени администрации Сыктывкара и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье, близким в связи со смертью Заслуженного архитектора Российской Федерации, члена Союза архитекторов СССР (России), лауреата Государственной премии Коми АССР, заслуженного работника Республики Коми, столичного архитектора, руководителя собственной мастерской — Альберта Дмитриевича Ракина, — выражает соболезнования мэр города Наталья Хозяинова.

Альберт Ракин родился 3 марта 1939 года в Сыктывкаре. Ему был 81 год.

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