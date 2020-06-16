В Воркуте за сутки подтвердили два случая смерти от коронавируса

В Коми 16 июня зарегистрировали 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти половина из них зарегистрирована в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 28 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 803 случая). Взрослых с подозрением на COVID–19 (находятся на стационарном наблюдении) — 12 новых случаев (всего 184 пациентов). Всего 13 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

315 юных пациентов находятся под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией, 17 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике - под наблюдением 737 человек.

Кстати, 16 июня подтвердили 5 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 158 человек побороли болезнь). Официально с начала пандемии в заполярном городе подтвердили четыре случая летального исхода от коронавируса (сегодня сообщили о двух новых случаях смерти).

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