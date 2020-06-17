«Нечем было детей кормить». В Коми одинокие матери и безработные оказались на грани выживания из-за коронавируса

Коронавирус понемногу, но отступает. В России число заболевших за сутки стало рекордно низким с начала мая: заболело 7 843 человек (мы же привыкли к 8-10 тысячам заболеваний в сутки). Пока не ясно, как быстро уйдет COVID–19 , но то, что он оставляет брешь в экономике — факт. «Комсомолка» поговорила с общественниками, которые помогают попавшим в трудную ситуацию из-за пандемии жителям Коми. В большинстве своем люди остаются без работы и средств к существованию, как в лихие девяностые.

Руководитель организации «Открытый дом» Надежда Касева сообщила, что с начала пандемии к ней обратилась 21 мама, которая оказалась в трудной ситуации. В основном, коронавирус лишил мам-одиночек работы.

- Многие остались без работы. У некоторых мам денег не было совсем, нечем было детей кормить. Мы организовывали сбор продуктов. По ситуации на прошлую пятницу под контролем оставалось пять семей, которым нужны были продукты. Остальные более-менее встали на ноги. В основном, это многодетные мамы-одиночки, - рассказывает Надежда.

Ситуации, в которые попадали мамы во время пандемии, иногда были по-настоящему безвыходными. В такие сложные периоды жизнь смогла бы облегчить социальная гостиница. Кстати, такая раньше существовала при центре помощи женщинам «Райда», но год назад ее закрыли. Между тем подобное учреждение в столице Коми просто необходимо.

- Накануне Нового года ко мне обратилась женщина с детьми с района, которая уходила от своего мужа-обидчика. Она нашла хорошую работу, сняла жилье. Во время пандемии ее уволили с работы, заплатив 13 тысяч рублей. А ей за квартиру нужно было отдавать 13 500 рублей! Конечно, мы помогли продуктами. В прошлый четверг в очередной раз завезла одной маме-одиночке с семью детьми два пакета продуктов, которых им хватит на 2-3 дня. А дальше что? Она говорит, что рада любой работе, может полы мыть. А работы-то нигде нет, - отметила общественница.

Куратор проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» Илья Костин отмечает, что коронавирус сильно изменил социальную картину. До пандемии волонтеры в большинстве своем помогали только тем, кто жил на улице. Сейчас же на раздачу сухпайков приходят те, у кого есть дом, но нет еды и работы.

- Количество людей, которым нужна помощь, увеличилось более чем в два раза. Раньше кормили порядка 70 человек в неделю на двух точках (Эжва и Сыктывкар). В настоящее время на раздачу приходит от 160 до 200 человек. При этом только 40% от этого числа не имеют дома, - говорит Илья Костин.

По словам активиста, проекту бы пришлось нелегко без помощи благотворителей: люди перечисляли деньги на счет проекта. Благодаря поддержке активисты смогли нарастить финансовую подушку и бесперебойно помогать тем, кому в пандемию пришлось особенно нелегко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не надо нас бояться». Как живут бездомные во время пандемии коронавируса в Сыктывкаре

Мы побывали в гостях у лиц без определенного места жительства (подробности).