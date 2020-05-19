«Не надо нас бояться». Как живут бездомные во время пандемии коронавируса в Сыктывкаре

В Сыктывкаре во время пандемии коронавируса сильнее остальных пострадали бездомные — просто у них нет крыши над головой, где можно спрятаться от вируса. Вместе с координатором проекта «Сытый гражданин» Ильей Костиным мы отправляемся проведать лиц без определенного места жительства.

Гаражи на Ручейной

Гаражи на Ручейной улице жители столицы Коми обходят стороной. По вечерам здесь жгут костры бездомные, чтобы приготовить ужин и скрасить его бутылкой горячительного. Небольшой закуток выглядит декорацией фильма о постапокалипсисе. В беспорядке у гаражей разложены вещи — стульчик, железки разного размера, банки. Если приглядеться, то и в этом хаосе прослеживается стремление к уюту. Например, обломок зеркала и помывочное место.

Слабые отблески уютаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Нас встречает мужчина в черной куртке, его товарищи отказались выходить из гаража. Игорь (так его зовут) слегка покачивается, но мысли выражает вполне ясно. Он живет на улице уже второй год. На вопрос Ильи, хочет ли он покинуть гаражи, ответил просто: «Забери уже меня отсюда, не могу я больше так жить». Тогда Илья рассказал ему про механизм восстановления паспорта и возможность переезда в реабилитационный центр.

Игорь хочет изменить свою жизньФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Обещаешь быть к понедельнику трезвым? - спрашивает Илья.

- Обещаю, - отвечает Игорь. В его глазах, слегла затуманенных после вчерашнего виноизлияния, твердая решимость.

Волонтеры проекта помогли Игорю переложить мешок картошки на носилки и дали пакет еды. Слегка покачиваясь, Игорь скрылся в трущобах гаражей…

Подвал на Маегова

Веселые бездомные встретили нас у подвала здания по улице Маегова. Мужчины согласились провести экскурсию в своем «доме». Натягиваем перчатки, маски, спускается в подвал. Тусклая лампочка отбрасывает оранжевые блики, добавляет ощущение нереальности этого момента. Но момент вполне реален, это не фильм ужаса, это место, где живут люди.

Мужчины показывают стол, комфорку и сковородку, где тушили капусту. С гордостью они отпирают шкаф, в котором лежат продукты — хлеб, крупы. Все купили на свои деньги, которые выручили со сбора металлолома. «Мы ведь такие же люди как и вы, не надо нас бояться», - застенчиво говорят мужчины. Зовут они нас почему-то барынями.

Бездомные с гордостью показывают свои запасы едыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Самый веселый и гостеприимный в этой компании — Вячеслав Валентинович Уваров. Мужчина показал, как бездомные принимают ванну в соседнем подвальном помещении, куда поступает вода. Признаки цивилизации — таз для водных процедур, замоченное белье, мыло, кальсоны, облепленные мухами. В нос ударяет страшный запах гнили. Находиться в помещении практически невозможно, поступает рвотный рефлекс. Бездомный конфузится: «Мыться все равно надо, а то завшивеем». Раньше мужчины мылись в общественной бане в рамках проекта «Чистый гражданин», но из-за коронавируса его временно приостановили.

В этом помещении находится действительно страшноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Выходим, вдыхаем глоток свежего воздуха, радуемся, что дом у нас есть. Вячеслав Уваров и другие бездомные долго разговаривают с Ильей, обсуждают вопросы восстановления документов, поиска жилья и прохождения реабилитации. Они говорят, что готовы поменять жизнь, начать с чистого листа. В копилке проекта «Сытый гражданин» уже много историй, когда человек уходил с улицы, находил работу и жилье. Это невероятно сложно, но волонтеры стараются поддерживать подопечных, чтобы они не сорвались, не вернулись к прежнему образу жизни.

Бездомный похвастался костюмом тройкойФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На прощание Вячеслав Валентинович (он к тому времен надел костюм-тройку и выглядел вполне презентабельно) пожал нам руки, попрощался и скрылся в инфернальном подвале. В голове же у меня крутилось малодушное: «Поехать домой, помыться».

P.S. Встреча с бездомными произошла десять дней назад. Итог рейда: Игорь 20 марта идет фотографироваться на паспорт. Бездомные с улицы Маегова начали процедуры по восстановлению документов, удостоверяющих личность. Затем волонтеры проекта рассмотрят варианты дальнейшей реабилитации мужчин.

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