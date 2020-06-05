В Коми создадут театр в промзоне

В Сыктывкаре планируют создать театр в промзоне. Необычное предложение поступило от художественного руководителя Александринского театра.

Врио главы Коми Владимир Уйба встретился с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным. Этот театр курирует республиканский молодежный театр.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 5 июня.0:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 5 июня 00:44 - о встрече с художественным руководителем Александринского театра и заседании Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа 02:55 - о совещании с банковским сектором региона 03:47 - о Дне эколога (Всемирном дне окружающей среды)

На встрече Валерий Фокин выдвинул идею создать театр в промзоне Сыктывкара.

- Театры в промзоне - уже действующий тренд. В таком случае театр становится объектом инфраструктуры: вокруг него появляется арт-город с танцплощадками, кафе и т.д. В ближайшие годы мы будем создавать такой объект в Сыктывкаре, - сказал Владимир Уйба в видеообращении.

Также участники встречи договорились о «спектаклях по обмену».

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