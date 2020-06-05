Коронавирус в Коми: карта заражения на 5 июня 2020 года

Сегодня в Коми количество случаев заражения коронавирусом выросло до 1480. Но есть и хорошие новости: все больше и больше людей выздоравливают, количество выздоровевших уже достигло отметки в 855 человек. В каких муниципалитетах картина не настолько поднимает настроение? Пройдемся по карте республики.

Места антилидеров по-прежнему держат за собой Сыктывкар и Усинск. Во втором городе сегодня выявили сразу 32 новых случая заражения. К ним в последние дни присоединилась Воркута девять новых случаев заражения, и всего 193.

Неприятный плюс показала и Ухта три новых случая, итого 48 случаев инфицирования. В Усть-Куломском, Вуктыльском, Сосногорском, Койгородском, Сыктывдинском районе, Печоре и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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