В Сыктывкаре горожане помогли полицейским поймать пьяного водителя

Поздним вечером 11 июня инспекторы УГИБДД по Сыктывкару ловили нетрезвых водителей. В небольшом фоторепортаже передаем, что значимого и интересного на дорогах Сыктывкара произошло за прошедшую ночь.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в статистическую картину правонарушений на дорогах столицы Коми. За два последних месяца, которые прошли в режиме самолизоляции, уменьшилось количество ДТП, рассказывает старший инспектор пропаганды БДД ОГИБДД Артем Станкевич. Однако пандемия никак не повлияла на пьяных водителей: их как и прежде много. Подобные массовые проверки как раз и направлены и на повышение безопасности дорожного движения, и на профилактику дорожно-транспортного травматизма.

На водителя составляют протокол, рейд на Нювчимском шоссеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Четыре экипажа ДПС на третьем километре Нювчимского шоссе начали дежурить с 22:00. За несколько часов сотрудники ГИБДД выявили 44 нарушения правил дорожного движения. Самые распространенные из них — отсутствие страховки и тонировка авто (10 нарушений из общего числа). Каждый водитель должен выучить: если светопропускаемость окон ниже 70%, за это предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

В Максаковке тоже было тихоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К счастью, в большинстве своем автолюбители были законопослушны: на этом участке трассы стражи правопорядка не поймали ни одного пьяного автомобилиста Однако за ночь инспекторы задержали двух водителей с явными признаками алкогольного опьянения — в Эжве и в районе Човью.

Важно, что нетрезвого водителя в Эжве помогли поймать неравнодушные горожане. Прохожие заметили, что в районе Пивзавода в машину ВАЗ 2114 садится покачивающийся водитель. Люди записали номера, позвонили в дежурную часть и сообщили, что авто движется в сторону Эжвы, где водителя и встретили стражи правопорядка. Правда, на месте мужчина проводить медосвидетельствование отказался, выказав предпочтение пройти процедуру в наркологии, куда и направился экипаж. Инспекторы рассказывают, что мужчина имел явные внешние признаки алкогольного опьянения.

Тех водителей, у кого было все в порядке, сразу отпускалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Госавтоинспекция благодарна сыктывкарцам и гостям столицы, которые не оставляют без внимания факты управления транспортным средством в состоянии опьянения. Иногда неравнодушные ответственные водители даже сопровождают машину нарушителя, чтобы авто не пропало из виду. О каждом замеченном правонарушении необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД Сыктывкара по телефону: 28-18-00 или в УМВД России по Сыктывкару по телефону: 02, - рассказывает Артем Станкевич.

Большинство водителей законопослушныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Второго нетрезвого автолюбителя инспекторы обнаружили в районе Човью — водитель на «Вольво» на тросе транспортировал сломавшуюся машину своей подруги, когда его остановили стражи правопорядка. Водитель прошел медосвидетельствование на месте, подозрения подтвердились — мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, нарушителей было не многоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Таким образом, за ночь стражи правопорядка поймали двух нетрезвых водителей. Напомним, что в соответствии с ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление авто в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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