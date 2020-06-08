Ученый из Коми вместе с коллегами из других стран предложил способ лечения тяжелой формы COVID-19

Известный российский и ученый Коми Алексей Москалев вместе с коллегами принял участие в исследовании лечения тяжелых случаев COVID-19 клеточной терапией в пекинском госпитале. Опыт нашел отражение в научной статье, которую опубликовали в известном научном издании Aging and disease. Коллеги со всего мира оценили труд группы исследователей, как перспективный подход в лечению пациентов с коронавирусом.

В декабре прошлого года в Пекине прошла учредительная конференция исполнительного комитета по профилактике старения и заболеваний в рамочной программе ЮНЕСКО «Шелковый путь», куда вошел биогеронтолог, профессор, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Алексей Москалев. В это же время мир всколыхнули новости о вспышке новой короновирусной инфекции SARS-CoV-2 в китайском городе Ухань. Ученые исполнительного комитета стали исследовать вирус и пришли в важным выводам.

- Уже в январе стало очевидно, что тяжесть течения болезни связана с неадекватным ответом иммунной системы некоторых пациентов. Это так называемый цитокиновый шторм, когда иммунная система вместо того, чтобы атаковать и уничтожать только зараженные клетки, убивает еще и здоровые. Устранение цитокинового шторма стало ключом к спасению пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19. У наших коллег возникла идея применить мезенхимальные стволовые клетки (они могут давать начало кроветворным клеткам, клеткам мышц, суставов и костей), которые как известно обладают мощной иммуномодулирующей и противовоспалительной функцией, в небольшом пилотном клиническом исследовании, - рассказал «Комсомолке» ученый.

Исследования ученых применили на практике в одной из больниц Пекина, где с 23 января по 16 февраля пациентам с COVID-19 провели внутривенную трансплантацию донорских мезенхимальных стволовых клеток.

- Было показано, что этот тип стволовых клеток (которые, как оказалось, не заражаются вирусом, поскольку не несут рецептор ACE2), способен значительно улучшить функциональные результаты пациентов без наблюдаемых побочных эффектов по сравнению с контрольной группой плацебо, - отмечает Алексей Москалев.

Результаты исследования группы ученых нашли отражение в научной статье, которую 9 марта опубликовали в журнале Aging and disease. Научную статью процитировали уже 83 раза, несмотря на то, что с момента выхода статьи прошло всего три месяца. А 22 апреля о работе написал журнал Science Translational Medicine, который оценил труд исследователей, как новый перспективный подход к лечению.

Ученый не прекращает исследовать новый вирус. Сейчас заведующий лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Москалев совместно с российскими врачами изучает вопрос биологического возраста пациентов с COVID-19 в зависимости от тяжести болезни. Важность этого исследования заключается в понимании того, почему у одних пациентов заболевание протекает более тяжело, чем у других. Возможно, что дело в ускоренном старении организма, в том числе иммунной системы. Тогда измерение биологического возраста могло бы спрогнозировать возможные осложнения при лечении.

Напомним, что биогерантолог, профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев - известный в мире и России ученый, автор научных и научно-популярных трудов. Из-под его пера вышли бестселлеры «Секреты вечной молодости» и «Кишечник долгожителя».

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