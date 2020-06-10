«Принимаем все усилия, чтобы наши подопечные были сыты». Как животные сыктывкарского зоопарка переносят пандемию

Во многих зоопарках мира во время пандемии звери в зоопарках изголодались по посетителям — сидят в вольерах и наблюдают за пространством перед клеткой. Пусто, тоскливо и некому лапу подать. Мы отправились в зоопарк Республиканского центра экологического образования, чтобы выяснить, как чувствуют себя животные и какая им нужна помощь.

Зоопарк учреждения закрыт для посещений с 26 марта. Времена самоизоляции решили использовать для обновления — сделали ремонт крыши, внутренних помещений.. Внутри — прохладно, свежо и светло. Правда, в уличных вольерах жарко, но у зверей есть спасительная тень, миски с водой и душевые процедуры от зоотехников.

На голос Елены Лихачевой сбегаются все животныеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пандемия коронавируса не прошла мимо сыктывкарского зоопарка. Она прежде всего серьезно ударила по одному из основных источников дохода зоопарка — выручке от продажи билетов, которая в основном уходила на содержание зверей и птиц. До пандемии в среднем 700 посетителей бывали в зоопарке ежемесячно. Но вот уже два месяца звери и птицы видят только зоотехников, которые за ними ухаживают.

Дикобраз Ленок - ласковое животноеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам директора учреждения Андрея Безносикова, животные иногда высказывают беспокойство. Они привыкли, что посетители их подкармливают (чего делать категорически нельзя), поэтому время от времени подходят к краю вольера и смотрят, куда запропастились люди. Некоторые и вовсе отвыкли от внимания двуногих. Вот, например, грациозная лама Каролина пугливо наблюдает за новым посетителем, то есть мной. Остальные звери выглядят невероятно спокойными, меня даже и не замечают.

Орлану жаркоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зоотехник зоопарка Елена Лихачева уверена, что пандемия подарила как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что животные отдохнули от посетителей. На самом деле звери страдают от низкой культуры некоторых горожан, которые, невзирая на предупреждения, подкармливают животных, к примеру, хлебом. Между тем перекорм некоторых питомцев может привести к серьезным заболеваниям вплоть до летального исхода. Дело в том, что у каждого питомца свой строгий рацион питания, который нарушать нельзя.

Кокетливый попугайФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Елена Владимировна говорит, что самоизоляция позволила пищеварительной системе зверей отдохнуть, а это огромный плюс. По посетителям животные не скучают, им хватает ласки и внимания зоотехников. Когда Елена Владимировна подходит к вольеру, то на ее голос сразу устремляется и милая кабаниха Нюша, и важный як Гаврюша, и ласковый дикобраз Ленок. Даже огромный волк прикидывается двухмесячным игривым щенком, когда видит зоотехника.

Обезьянка внимательно следит за человеком с фотоаппаратом. Вдруг он представляет опасность?Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Единственные, кто с трудом переносит отсутствие посетителей, — лошади. Движения и ежедневные упражнения им необходимы для поддержания жизненного тонуса, поэтому кони невероятно скучают по юным наездникам.

Больше всех по посетителям скучают лошадиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Минусы самоизоляции, конечно, не менее жирны, чем плюсы. Во-первых, (повторимся) зоопарк лишился скромного, но постоянного и важного источника дохода. Во-вторых, учреждение не может выполнять свою самую важную функцию — просветительскую. Все-таки зоопарк без посетителей — это неполноценный зоопарк.

- Сейчас мы принимаем все усилия, чтобы наши подопечные были сыты. В этой связи хотим от всей души поблагодарить всех наших постоянных союзников и партнеров. Мы всегда рады любой помощи, которую нам оказывают добрые люди. И сейчас она особенно кстати! - подытожили в зоопарке.

Как помочь?

В период пандемии коронавируса зоопарк, который почти на три месяца лишился посетителей, нуждается в поддержке любителей природы. Как помочь?

1) Оформить опекунство над животными. Сейчас опекунов ищут енотовидные собаки, белки, енот-полоскун. Это важный вид помощи ГУДО РК «РЦЭО» по содержанию и уходу за обитателями зоопарка. Так, в начале июня самку северного оленя Марту взял под опеку банк «Открытие». Однако не только крупные организации, но и обычные люди могут оформить опеку. Чтобы стать «приемным родителем» необходимо заключить с зоопарком договор, а сроки опекунства оговариваются дополнительно. Опекуны получают специальное удостоверение и бесплатный билет в зоопарк на срок действия договора. Также на вольере опекаемого животного будет висеть табличка с именем опекуна (организации или частного лица).

2) Внести денежные средства по договору пожертвования. Средства будут использованы в уставной деятельности учреждения. Как это сделать, можно узнать по телефону 22-28-48.

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