В Сыктывкарском эколого-биологическом центре необычное пополнение

В Сыктывкарском эколого-биологическом центре сразу две пары белок стали родителями. Малышей-бельчат планируют выпустить на волю, говорится в сюжете «Коми гор».

Белки живут в клетках в компании с зайцами. У каждой беличьей семьи свой домик - дупло. Там сейчас и прячутся малыши. Пока бельчата совсем маленькие, сотрудники зоопарка их не тревожат. Но как только новорожденные подрастут - их планируют выпустить их на волю, такой опыт уже есть.

Отметим, что этой весной в Коми настоящий животный беби-бум. Например, на лосеферме Печоро-Илычского заповедника отелились две лосихи, каждая разрешилась двойней. В конном центре «Аврора» на свет появились жеребенок редкой масти и верблюжонок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беби-бум на лосеферме Печоро-Илычского заповедника: лосиха Маша родила двойню

Лосят назвали Ёжик и Ёршик (подробности).