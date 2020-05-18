2020-05-18T16:50:46+03:00
Общество

В Сыктывкарском эколого-биологическом центре необычное пополнение

Этой весной в Коми настоящий животный беби-бум
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГУ ДО «РЦЭО»Фото ГУ ДО «РЦЭО»
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В Сыктывкарском эколого-биологическом центре сразу две пары белок стали родителями. Малышей-бельчат планируют выпустить на волю, говорится в сюжете «Коми гор».

Белки живут в клетках в компании с зайцами. У каждой беличьей семьи свой домик - дупло. Там сейчас и прячутся малыши. Пока бельчата совсем маленькие, сотрудники зоопарка их не тревожат. Но как только новорожденные подрастут - их планируют выпустить их на волю, такой опыт уже есть.

Отметим, что этой весной в Коми настоящий животный беби-бум. Например, на лосеферме Печоро-Илычского заповедника отелились две лосихи, каждая разрешилась двойней. В конном центре «Аврора» на свет появились жеребенок редкой масти и верблюжонок.

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Лосят назвали Ёжик и Ёршик (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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