Школа-долгострой в Орбите готовится к итоговой проверке

Многострадальная школа-долгострой в Орбите на 1200 мест готовится к итоговой проверке. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Коми.

Работы в здании завершены: в классах, мастерских, спортзалах и других помещениях провели генеральную уборку и избавились от строительной пыли и мусора. Когда пришло тепло, рабочие переместились на улицу: на прилегающей территории завершается благоустройство. Вдоль дорожек высадили клены, стадион готовят к монтажу искусственного покрытия и обустройству баскетбольной площадки.

Служба единого заказчика Коми подала в региональный Госстройнадзор извещение об окончании строительства объекта. После итоговой проверки и выдачи заключения о соответствии здания всем нормам в администрацию Сыктывкара направят заявку с просьбой разрешить ввести объект в эксплуатацию.

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