Жалобу Вячеслава Гайзера на приговор рассмотрят позже
Сегодня Второй кассационный суд общей юрисдикции должен был рассмотреть кассационную жалобу фигурантов «дела Гайзера» на приговор Замоскворецкого районного суда. Однако заседание перенесли.
В числе недовольных приговором сам экс-глава республики, бывший запредседателя правительства Алексей Чернов, экс-сенатор от Коми Валерий Торлопов и бывший руководитель «Фонда поддержки инвестиционных проектов» Коми Игорь Кудинов. Сегодня суд должен был рассмотреть жалобу фигурантов и адвокатов, однако заседание пришлось отложить, так как один из защитников заболел COVID-19. Следующее заседание назначили на 9 июля.
Напомним, что Вячеслава Гайзера Замоскворецкий суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 160,5 млн рублей. Алексею Чернову назначили лет колонии со штрафом в 160 миллионов рублей. Владимира Торлопова наказали 6,5 лет колонии и штрафом в 500 тысяч рублей. Игорю Кудинову назначили наказание в виде семи лет колонии и штрафа в 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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