Жалобу Вячеслава Гайзера на приговор рассмотрят позже

Сегодня Второй кассационный суд общей юрисдикции должен был рассмотреть кассационную жалобу фигурантов «дела Гайзера» на приговор Замоскворецкого районного суда. Однако заседание перенесли.

В числе недовольных приговором сам экс-глава республики, бывший запредседателя правительства Алексей Чернов, экс-сенатор от Коми Валерий Торлопов и бывший руководитель «Фонда поддержки инвестиционных проектов» Коми Игорь Кудинов. Сегодня суд должен был рассмотреть жалобу фигурантов и адвокатов, однако заседание пришлось отложить, так как один из защитников заболел COVID-19. Следующее заседание назначили на 9 июля.

Напомним, что Вячеслава Гайзера Замоскворецкий суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 160,5 млн рублей. Алексею Чернову назначили лет колонии со штрафом в 160 миллионов рублей. Владимира Торлопова наказали 6,5 лет колонии и штрафом в 500 тысяч рублей. Игорю Кудинову назначили наказание в виде семи лет колонии и штрафа в 500 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант "дела Гайзера" погасил полумиллионный штраф

Валерий Веселов оплатил указанную судом сумму (подробности)