2020-06-04T14:26:05+03:00
Общество

Фигурант дела Гайзера получит 205 тысяч рублей за два месяца в автозаках

Правда, он требовал компенсации в размере 2,25 млн рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Кирилла ЗатрутинаФото Кирилла Затрутина
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Сыктывкарский городской суд присудил 205 тысяч рублей фигуранту дела Гайзера и экс-чиновнику администрации Коми Павлу Марущаку за то, что в общей сложности в течение 1 500 часов (почти два месяца) мужчину транспортировали в неприспособленном для инвалидов автозаке. Дело в том, что у Марущака вместо левой ноги — протез, поэтому каждая поездка была для него испытанием. Правда, мужчина требовал больше 2 млн рублей компенсации морального вреда. Подробностями дела делится фонд «Общественный вердикт».

Еще в декабре Марущак подал иск, чтобы взыскать с МВД, Минфина и Генпрокуратуры 2,25 млн рублей. В начале июня Сыктывкарский суд заключил, мужчина действительно имел право на особые условия конвоирования, которые вытекают из Конвенции ООН о защите прав инвалидов. На Марущака распространялись и гарантии федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», которые были проигнорированы полицией, отметили в «Общественном вердикте».

Суд установил, что Марущака во время расследования дела Гайзера 205 раз вывозили из СИЗО в следственные, судебные, медицинские учреждения. 1 500 часов (полных два месяца) бывший фигурант провел в переполненных автозаках ГУ МВД России по Москве. Представляющий интересы Марущака адвокат Эрнест Мезак просил суд принять во внимание постановление Европейского суда по правам человека, который присудил 11 тысяч евро за 11 часов перевозки в тесных условиях россиянке Юлии Пунеговой. Согласно этой практике экс-чиновник мог бы потребовать за нарушение условий содержания 15 млн рублей. Однако он снизил сумму, опираясь на правоприменительную практику российских судов.

— Принимая во внимание в принципе несопоставимые обстоятельства перевозок Пунеговой и Марущака, присужденная ему сумма не выглядит справедливой. Поэтому мы обжалуем размер компенсации в Верховном суде Республики Коми, где будем требовать ее увеличения хотя бы до 500 тысяч рублей, — заявил после завершения разбирательства Эрнест Мезак.

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Сумму иска не называют, но ранее речь шла о 64 миллионах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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