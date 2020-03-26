2020-03-26T20:52:00+03:00
Общество

С фигурантов дела Гайзера хотят взыскать ущерб

Сумму иска не называют, но ранее речь шла о 64 миллионах
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Фото: пресс-служба правительства КомиФото: пресс-служба правительства Коми
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«Корпорация по развитию Республики Коми» подала в Сыктывкарский городской суд иск о взыскании ущерба с осужденных по делу Гайзера. Об этом сообщается в базах данных судебного делопроизводства Замоскворецкого суда Москвы и Сыктывкарского городского суда.

По данным Замоскворецкого районного суда Москвы, иск о возмещении вреда от преступления бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, бывшего спикера Госсовета Коми Игоря Ковзеля, предпринимателя Валерия Веселова и бывшего руководителя компании «Советник» Натальи Моторной поступил в конце февраля. В начале марта суд вернул иск потому, что ответчики зарегистрированы в Сыктывкаре и «Корпорации по развитию Республики Коми» следует обратиться по подсудности — в городской суд.

Как пишет «7х7», в корпорации отметили, что исковые требования не связаны с возвратом какого-либо имущества в собственность республики. Сумма иска не раскрывается. Однако ранее корпорация заявляла требования к фигурантам дела более чем на 64 миллиона рублей. Сыктывкарский городской суд 23 марта, куда истец обратился по подсудности, оставил новый иск к осужденным без движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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