2020-06-17T08:40:16+03:00
Общество

«Чувствуем себя, как после войны». В Ухте в реанимацию к ребенку-инвалиду наконец-то пустили маму

Понадобилась широкая общественная огласка, вмешательство чиновников и общественников
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Маму не пускали к ребенку из-за коронавирусаМаму не пускали к ребенку из-за коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ухте врачи детской больницы несколько суток не пускали в реанимацию мать 13-летней девочки с паллиативным диагнозом. Медики ссылались на ограничения из-за коронавируса и ремонт учреждения, сообщает портал «Милосердие». К счастью, после вмешательства чиновников всех уровней ситуация разрешилась: маму пустили к дочери. Правда, после перенесенного эмоционального шока у ребенка пропала речь.

Напомним, что у девочки синдром Эдвардса — генетическое заболевание, которое привело ко множественным нарушениям развития, в том числе пороку сердца и легочной гипертензии. Понять, что говорит ребенок, может только мать. В ночь с 11 на 12 июня девочке стало плохо, и ее поместили в отделение реанимации. При этом из-за коронавируса медики отказались пускать мать в палату даже в средствах индивидуальной защиты.

Ситуация разрешилась только на четвертые сутки, сообщила в Facebook директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. По ее словам, для этого пришлось привлечь журналистов, всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов, замминистра здравоохранения РФ, губернатора и министра здравоохранения Коми, руководителя исполкома ОНФ и представителей регионального штаба организации, депутатов местной думы, а также членов совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ. Мама девочки рассказала, что из-за эмоционального шока у ребенка пропала речь. Сейчас они находятся вместе.

- Нас соединили. Чувствуем себя как после войны, обе. Как собаки побитые. На фоне перенесенного эмоционального шока, пока пропала речь. Не дай бог перенести такого, это просто жесть, - говорит мама ребенка.

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История получила широкую огласку, действия медиков осудили общественники (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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