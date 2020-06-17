Определены победители грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Подведены итоги XVI конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Заявки на участие в нем прислали более 400 претендентов из муниципалитетов двух регионов, что стало своеобразным рекордом в истории проведения конкурса. В числе победителей – 81 проект, сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составит 19,5 миллиона рублей.

Среди инициатив, поддержанных нефтяниками в рамках ежегодного конкурса, – продолжение реставрационных работ в храме Сретения Господня в ижемской деревне Гам, оборудование спортивной площадки для юных воспитанников детского сада в поселке Нижний Одес, поддержка сельских клубов в МО ГО «Усинск», обучение основам компьютерной грамотности людей старшего возраста в Ненецком округе и многие другие.

В числе победителей – 81 проект

Напомним, в честь 75-летия Великой Победы в дополнение к традиционным номинациям конкурса: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», организаторы учредили номинацию «Великий Подвиг».

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Жюри отметило в ней 19 проектов. Гранты нефтяников помогут в организации музеев боевой славы в кадетской школе села Коровий Ручей в Усть-Цилемском районе и средней школе ненецкого села Нижняя Пеша, установке памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову в Усинске, проведении выставок и встреч с поисковым отрядом «Северная звезда» из Сыктывкара и в других значимых мероприятиях.

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Полный список проектов, отмеченных в номинациях конкурса, опубликован на официальном сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность».

Сумма грантовых средств, направленных на реализацию проектов, составит 19,5 миллиона рублей

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в РК и НАО, принято решение о награждении победителей в дистанционном формате.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе, организаторами которого являются ЛУКОЙЛ-Коми и некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», проводится с 2005 года. За это время грантами были отмечены более 400 проектов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Коми проводится с 2005 года

За 15 лет существования конкурса грантами были отмечены более 400 проектов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей

Грантовый конкурс поддерживает важные культурные проекты

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

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Представить свой проект можно в традиционных номинациях – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» (подробности).