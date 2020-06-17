2020-06-17T11:02:57+03:00
Общество

Определены победители грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Заявки на участие в нем прислали более 400 претендентов из муниципалитетов двух регионов. Это стало своеобразным рекордом в истории проведения конкурса
Поделиться:
Жюри отметило 19 проектовЖюри отметило 19 проектов
Изменить размер текста:

Подведены итоги XVI конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Заявки на участие в нем прислали более 400 претендентов из муниципалитетов двух регионов, что стало своеобразным рекордом в истории проведения конкурса. В числе победителей – 81 проект, сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составит 19,5 миллиона рублей.

Среди инициатив, поддержанных нефтяниками в рамках ежегодного конкурса, – продолжение реставрационных работ в храме Сретения Господня в ижемской деревне Гам, оборудование спортивной площадки для юных воспитанников детского сада в поселке Нижний Одес, поддержка сельских клубов в МО ГО «Усинск», обучение основам компьютерной грамотности людей старшего возраста в Ненецком округе и многие другие.

В числе победителей – 81 проект

В числе победителей – 81 проект

Напомним, в честь 75-летия Великой Победы в дополнение к традиционным номинациям конкурса: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», организаторы учредили номинацию «Великий Подвиг».

Дети осваивают первые модели

Дети осваивают первые модели

Жюри отметило в ней 19 проектов. Гранты нефтяников помогут в организации музеев боевой славы в кадетской школе села Коровий Ручей в Усть-Цилемском районе и средней школе ненецкого села Нижняя Пеша, установке памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову в Усинске, проведении выставок и встреч с поисковым отрядом «Северная звезда» из Сыктывкара и в других значимых мероприятиях.

Музей астрономии и космонавтики

Музей астрономии и космонавтики

Полный список проектов, отмеченных в номинациях конкурса, опубликован на официальном сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность».

Сумма грантовых средств, направленных на реализацию проектов, составит 19,5 миллиона рублей

Сумма грантовых средств, направленных на реализацию проектов, составит 19,5 миллиона рублей

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в РК и НАО, принято решение о награждении победителей в дистанционном формате.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе, организаторами которого являются ЛУКОЙЛ-Коми и некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», проводится с 2005 года. За это время грантами были отмечены более 400 проектов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Коми проводится с 2005 года

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Коми проводится с 2005 года

За 15 лет существования конкурса грантами были отмечены более 400 проектов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей

За 15 лет существования конкурса грантами были отмечены более 400 проектов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей

Грантовый конкурс поддерживает важные культурные проекты

Грантовый конкурс поддерживает важные культурные проекты

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания ЛУКОЙЛ проводит конкурсы сразу в нескольких сферах

Представить свой проект можно в традиционных номинациях – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
Россияне продолжают совершать крупные покупки, несмотря на пандемию
В Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение: грядут заморозки
В Сыктывкаре погиб мужчина, пытавшийся спасти горящую баню
В Сыктывкаре возобновляется движение автобусов 46 маршрута
В Сыктывкаре демонтировали спортплощадку с Покровского бульвара
В Коми за два дня утонули три подростка
На трассе в Коми лось сбил машину, погиб человек
Погода в Коми 17 июня
В Коми отремонтированные дороги прошли проверку на качество
Офис или «удаленка». Что выбирает малый бизнес
В Сыктывкаре пропала 36-летняя женщина
В Сыктывкаре наградят студентку, спасшую из воды ребёнка
В Печоре в подростка на скутере врезался ВАЗ
Житель Эжвы лишён свободы за повторную езду в пьяном виде
В Коми объявлено штормовое предупреждение
Кто останется без горячей воды в середине июня в Сыктывкаре