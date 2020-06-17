Для Воркуты закупят новый томограф

Воркута получит новый томограф. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава местной администрации Игорь Гурьев.

- Из-за ситуации в начале июня с неисправным компьютерным томографом (КТ), который позже отремонтировали, направлял ходатайство в минздрав Коми о замене на новый. Сегодня получил ответ от и.о. министра здравоохранения РК Бориса Александрова: готовится заявка о включении закупки в целевую программу на 2021 год, - сообщил Игорь Гурьев.

Напомним, что в начале июня в Воркуте сложилась непростая ситуация: количество больных коронавирусом резко росло, люди жаловались на нехватку медиков и поломку компьютерного томографа. В город отправили специалиста, который занялся ремонтом оборудования, а позже сыктывкарских медработников, имеющих опыт борьбы с COVID-19.

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