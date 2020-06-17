2020-06-17T15:47:37+03:00
Общество

В Воркуте за сутки COVID–19 унес жизнь еще одного пациента

В заполярном городе прирост инфицированных за сутки составил 25 пациентов
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
В Воркуте коронавирус пока бушуетВ Воркуте коронавирус пока бушуетФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Коми 17 июня зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Почти половина из них - в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 25 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 828 случая). На стационаре наблюдают 194 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 11 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

323 юных пациентов находятся под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией, 17 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением по-прежнему 737 человек.

Кстати, 17 июня подтвердили 16 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 174 человека побороли болезнь). Официально с начала пандемии в заполярном городе подтвердили пять случаев летального исхода от коронавируса (сегодня сообщили еще об одном случае смерти).

Интересно, что официальная статистика с сайта стопкоронавирус.рф гласит, что уже несколько дней подряд летальных случаев в Коми нет. Предположим, что статистика по районам республики немного отстает от данных официальных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба обвинил руководство «Воркутауголь» в том, что в Воркуту пришла вторая волна COVID-19

«Надо было измерять температуру и выводить на больничный при первых признаках ОРВИ» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тренировка перед принятием поправок в конституцию: в Москве проверят работу электронной системы подсчета голосов
Жители Москвы раньше других россиян смогут воспользоваться системой дистанционного голосования. Не дожидаясь запуска опроса по поправкам к конституции, уже в четверг они примут участие в тестовом запуске онлайн-системы подсчета голосов
Новости 24
У воспитанников Кочпонского ПНИ появится инклюзивная спортплощадка
На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск дополнительно выделят 4 млрд рублей
В 2020 году Луд в Ижме проводить не будут
В Коми будут судить лжеработницу банка
В Воркуте местный житель обвиняется в убийстве знакомого
В Коми спасатели вытащили из погреба любопытную козу
Алиментщики в Коми должны своим детям больше двух миллиардов рублей
Россияне продолжают совершать крупные покупки, несмотря на пандемию
В Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение: грядут заморозки
В Сыктывкаре погиб мужчина, пытавшийся спасти горящую баню
В Сыктывкаре возобновляется движение автобусов 46 маршрута
В Сыктывкаре демонтировали спортплощадку с Покровского бульвара
В Коми за два дня утонули три подростка
На трассе в Коми лось сбил машину, погиб человек
Погода в Коми 17 июня
В Коми отремонтированные дороги прошли проверку на качество
Офис или «удаленка». Что выбирает малый бизнес
В Сыктывкаре пропала 36-летняя женщина
В Сыктывкаре наградят студентку, спасшую из воды ребёнка
В Печоре в подростка на скутере врезался ВАЗ
Житель Эжвы лишён свободы за повторную езду в пьяном виде
В Коми объявлено штормовое предупреждение
Кто останется без горячей воды в середине июня в Сыктывкаре