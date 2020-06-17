В Воркуте за сутки COVID–19 унес жизнь еще одного пациента

В Коми 17 июня зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Почти половина из них - в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 25 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 828 случая). На стационаре наблюдают 194 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 11 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

323 юных пациентов находятся под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией, 17 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением по-прежнему 737 человек.

Кстати, 17 июня подтвердили 16 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 174 человека побороли болезнь). Официально с начала пандемии в заполярном городе подтвердили пять случаев летального исхода от коронавируса (сегодня сообщили еще об одном случае смерти).

Интересно, что официальная статистика с сайта стопкоронавирус.рф гласит, что уже несколько дней подряд летальных случаев в Коми нет. Предположим, что статистика по районам республики немного отстает от данных официальных ресурсов.

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