2020-06-17T19:41:18+03:00
Общество

ЕГЭ-2020 в Коми: расписание и особенности

Даты утвердили
Дарья ЮДИНА
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Каким будет ЕГЭ-2020 в Коми в этом годуКаким будет ЕГЭ-2020 в Коми в этом году
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Расписание ЕГЭ-2020 и особенности его проведения утвердили, сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Коми.

ЕГЭ пройдет по единому расписанию, которое предусматривает пробный экзамен, основной и дополнительный период.

ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня: на нем протестируют все экзаменационные процедуры. 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике. 13 июля состоятся экзамены по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ-2020 будет иметь несколько особенностей.

Так, математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.

К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, и участники, чьи апелляции удовлетворила конфликтная комиссия.

Приказом установлено, что при проведении ЕГЭ в состав организаторов и ассистентов не могут входить специалисты по данному учебному предмету. Допускается привлекать в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ), технических специалистов и ассистентов учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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