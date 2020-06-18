Плохое постельное белье и отсутствие туалетной бумаги. Вахтовик рассказал, как лечится от коронавируса в больнице Усинска

На 18 июня в Коми зарегистрировали 2 573 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В последние недели статистику заболевших пополняют жители северных городов — Усинска и Воркуты. Большую часть из них составляют вахтовики, шахтеры и их семьи. Житель Усинска Дмитрий (имя изменено) должен был ехать на вахту в НАО, но заболел коронавирусом. В телеграм-канале мужчина делится условиями содержания в Усинской ЦРБ, куда его положили.

Дмитрий должен был 21 июня приступить к работе на одном из месторождений Ненецкого автономного округа. Обязательное условие перед заступлением на вахту — сдать два теста на коронавирус и пройти 14-дневную резервацию. Если результаты будут отрицательными, то можно ехать. Мужчина весьма удивился, когда первый же тест показал положительный результат: симптомов-то никаких не было. В день получения неприятного известия, 13 июня, мужчину в стационар забрала машина скорой помощи.

- Дверь стационара (бывшей поликлиники на улице Комсомольская) была закрыта. Через пять минут нас впустил медработник в защитном костюме, очках, маске и перчатках. Проверили сердечный ритм, давление и температуру, взяли анализ на кислород, записали все данные (вес, рост, наличие аллергии), взяли много крови на анализы (проверяли на СПИД, гепатит и так далее), - пишет мужчина.

Фото из телеграм-канала героя материала

В настоящее время мужчина лежит в больнице. Каждый день у него измеряют температуру и сатурацию (насыщенность крови кислородом). Мужчине выдавали препараты против малярии, но пациент отказался их принимать из-за побочных эффектов. Пациент прошел компьютерную томографию, врач поделился результатами - «Все чисто». Примерно через неделю у Дмитрия еще раз возьмут анализ на COVID–19. Между тем, пациент чувствует себя превосходно, у него нет ни одного из широко известных симптомов (температура, одышка, потеря обоняния).

- Я так и не видел справки, что у меня положительный анализ, все со слов работодателя. По крайней мере, мне документ не представили, - пишет Дмитрий.

Отдельно мужчина остановился на бытовых условиях содержания в стационаре. По его словам, они оставляют желать лучшего. В комнатах кроме кроватей ничего нет, о тумбочке, куда можно сложить вещи, вахтовику приходится только мечтать. В палате нет даже стульев! У каждого пациента должны быть свои мыло, туалетная бумага и полотенце. Самое неприятное впечатление — плохое постельное белье. Правда, его быстро заменили. Еду разносят по комнатам в одноразовой посуде. По словам мужчины, с голоду умереть не дают, но в армии его кормили лучше.

Фото из телеграм-канала героя материала

Пациент сообщает, что медицинские работники, у которых есть семьи, живут в больнице, домой не уходят. А вот одинокие медики, у кого дома нет никого, имеют возможность по вечерам уходить домой. Кстати, сейчас в больнице лежат около 100 человек. Дмитрий, как человек с одним положительным тестом на коронавирус, обитает на четвертом этаже, а пациентов с пневмонией расположили на третьем этаже.

- Кстати, между этажами можно перемещаться свободно, - подытожил Дмитрий. Мужчина добавил, что медработники делают уборку два раза в день. Пациент заметил, что женщины выглядят уставшими, поэтому задает риторический вопрос: «Что здесь будет, когда поселят 200 человек? Не знаю».

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