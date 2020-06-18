Самая известная благотворительная организация России помогла сыктывкарским бездомным

Крупнейшая благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» отправила сыктывкарскому проекту «Сытый гражданин» 1 300 масок и 400 антисептиков. Теперь те, у кого нет дома, могут не опасаться, что средств защиты для них не хватит.

С начала пандемии проект «Сытый гражданин» полностью перестроил свою работу: раньше бездомным и всем, кому нужна помощь, давали горячие объекты. Коронавирусная пора внесла коррективы: людям начали раздавать сухпайки и средства защиты. В марте и апреле это было довольно проблематично, так как маски не продавались нигде. Но волонтеры справились — шили средства защиты сами. Часть средств защиты помогли приобрести спонсоры. Однако, несмотря на то, что с масками стало легче, они все равно нужны как воздух.

Крупнейший и старейший проект помощи бездомным «Ночлежка», который уже 30 лет помогает бездомным, давно сотрудничает с сыктывкарцами. Куратор «Сытого гражданина» Илья Костин даже ездил перенимать опыт коллег в Санкт-Петербург («Ночлежка» зародилась в культурной столице России). С тех пор наладилось тесное сотрудничество. Вчера, 17 июня, крупнейшая партия масок и антисептиков поступила в Сыктывкар.

- Малая часть масок пойдет волонтерам, которые работают с нашими подопечными. В основном средства защиты мы потратим на наших гостей — тех, кто приходит на точки раздачи еды. Кстати, они рассказывали, что раньше их часто останавливали полицейские из-за отсутствия масок, которые им негде было брать.

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