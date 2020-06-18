ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в Усу мальков сига

В этом году экологическая акция ЛУКОЙЛ-Коми прошла уже в 14-й раз: в реку Усу в районе водозабора отправились более 550 тысяч мальков сига.

В акции по зарыблению северных рек приняли участие сами нефтяники, экологи и представители государственной комиссии по контролю за исполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Молодь выращена без потерь, адаптирована к природным условиям. Поэтому выживаемость таких мальков выше

– Сегодня мы принимаем участие в работе комиссии. Такие акции благоприятно отражаются на экологическом состоянии рек, способствуют восстановлению наших природных ресурсов, – уверена Татьяна Лобанова, главный специалист-эксперт отдела животноводства, аквакультуры и племенной работы Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Путешествие сижат выверено до мелочей

ЛУКОЙЛ-Коми проводит ежегодные акции по выпуску молоди ценных промысловых пород рыб с 2007 года. В Республике Коми нефтяники стали пионерами в проведении подобных мероприятий и показали заразительный пример другим региональным предприятиям. Традиционными участниками акций ЛУКОЙЛ-Коми по зарыблению северных рек всегда были школьники: нефтяники стараются привлечь внимание юных жителей региона к вопросу восполнения биоразнообразия рек. Однако из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией и действующими ограничениями в этом году пришлось отказаться от привычного формата мероприятия.

Путешествие сижат выверено до мелочей: на вертолете их доставили из Сосногорска, прямо из питомника рыбоводной компании «Биоресурс». Почти два часа пути до Усинска и вот он, новый дом в полноводной северной реке. Но перед «заселением» – обязательная акклиматизация на берегу для того, чтобы температура в емкостях с мальками выровнялась с окружающей. И вот он, долгожданный «выпускной». В большой реке им предстоит вырасти почти в пять тысяч раз: с нынешних девяти сотых грамма до настоящей удачи рыбака весом в полкило.

Этим летом нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми также планируют выпустить в северные реки молодь стерляди

– За эти годы мы выпустили в реки 5 миллионов 800 тысяч мальков сига и хариуса, – рассказала заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская. Прекрасно понимаем, какое большое значение это имеет для экологического воспитания детей, поэтому в прежние годы всегда приглашали их к участию. В Усинске это были ребята из «Отряда мэра», а, например, в Сосногорском районе в селе Усть-Ухта – местные деревенские ребятишки. В этом году, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила провести все, как задумывалось, но в следующем году мы эту акцию продолжим и дети в ней обязательно поучаствуют.

ЛУКОЙЛ-Коми проводит ежегодные акции по выпуску молоди ценных промысловых пород рыб с 2007 года

– Молодь, которая выводится из икринок в естественных условиях, подвергается целому ряду факторов риска, – говорит ведущий эколог отдела охраны окружающей среды ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Коптелов, – гидрологических, когда изменяется уровень водоемов, и биологических, то есть хищников. А эта молодь выращена без потерь, адаптирована к природным условиям. Поэтому выживаемость таких мальков выше.

Этим летом нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми также планируют выпустить в северные реки молодь стерляди.

– Это будет позже, потому что малькам стерляди надо еще подрасти до пяти граммов, и это будут уже настоящие рыбешки, – продолжил Андрей Коптелов. – В реки отправятся 457 тысяч таких малышей. Сейчас идет согласование с Росрыболовством о времени и месте проведения этой акции, уже есть договоренность с рыборазводчиками.

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