2020-06-19T20:25:41+03:00
Общество

У Владимира Уйбы появился второй конкурент на выборах главы Коми

ЛДПР выдвинула своего кандидата
Дарья ЮДИНА
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Андрей НикитинАндрей Никитин
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Коми региональное отделение ЛДПР на своей конференции сегодня выдвинуло своего кандидата на должность главы республики. Им стал депутат МО ГО «Усинск» от ЛДПР Андрей Никитин.

Напомним, что на пост главы Коми претендует врио губернатора Владимир Уйба и представитель партии КПРФ, депутат Госсовета Олег Михайлов. Выборы пройдут 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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