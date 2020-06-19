Коронавирус в Коми: карта заражения на 19 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2687 случаев заражения. Где в этот раз выросло количество «ковидных» пациентов — в обзоре «КП».

Так, в Ухте зараженных стало на три человека больше — всего 70 случаев. Воркута продолжает давать негативный «плюс»: 38 новых случаев и 896 случаев всего. В Инте количество случаев инфицирования выросло до 83. В Усинске 577 случаев заражения. В Сыктывдинском районе один новый случай заражения COVID-19. В Печоре также выявили еще один случай.

В Усть-Куломском, Койгородском и Сосногорском районе изменений в коронавирусной статистике нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные, к сожалению, не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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