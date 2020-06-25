15 туристов-нелегалов задержали на плато Маньпупунер

Ночью с 22 на 23 июня сотрудники Печоро- Илычского заповедника задержали 15 туристов на плато Маньпупунер. Они являлись клиентами туроператора ООО «Северный Урал». Разрешения на посещение территории заповедника у этой группы не было в связи с тем, что в Коми продлен режим самоизоляции до 1 июля: заповедник на весь июнь всем туроператорам аннулировал пропуска, которые разрешают посещение территории заповедника, сообщает пресс-служба ведомства.

22 июня по неясным причинам вертолет «Комиавиатранс» высадил 19 туристов у горного лагеря «Вологодская Грань». В ночь с 22 на 23 июня государственный инспектор отдела охраны Печоро-Илычского заповедника патрулировал территорию заповедника к столбам выветривания на плато Маньпупунер. Там и встретили эту группу туристов из 15 человек (трое остались в лагере на Вологодской грани), которую сопровождал волонтер ООО «Северный Урал», он прибыл вместе с ними.

На всех туристов составлены протоколы об административном правонарушения, будут вынесены постановления, нарушителей природоохранного законодательства привлекут к ответственности. Туроператору ООО «Северный Урал» будет предъявлен штраф за несоблюдение режима самоизоляции в республике.

Отметим, что в этом году ООО «Северный Урал» получил президентский грант на обустройство экологического маршрута «Исток Печоры - плато Маньпупунёр». За 2 сезона 2020 и 2021 года им необходимо построить 3 км настилов через переувлажненные участки маршрута.

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