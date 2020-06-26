Названа причина крупнейшего за 30 лет паводка на территории Коми

Паводок на реках Коми носил рекордный характер на всей территории республики из-за аномальной весны, сообщает Коми ЦГМС. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям перешел на 6-11 дней раньше привычного срока как на юге, так и на севере.

С 4 мая Север Европейской территории России оказался под влиянием теплой атлантической циклонической системы. Один из его центров располагался над Украиной и смещался через запад Вологодской области, Архангельскую область, Коми на северо-восток НАО.

Перемещение южного циклона носило аномальный характер, который нельзя предусмотреть долгосрочным прогнозом. Оно происходило со значительными температурными контрастами и большими запасами влаги, что вызвало выпадение ливневых дождей (до 70% месячной нормы). Интенсивные волны тепла, перемещавшиеся 4-7 и 12-13 мая через территорию республики, вызвали значительное повышение температуры воздуха — на юге прогрев достигал 26-28 ºС, на севере — до 22 ºС, в приполярных районах и в Заполярье (Инта, Воркута) — до 18 ºС и 13 ºС. В Сыктывкаре 6 мая отмечалось рекордное значение абсолютного максимума дня — 25,8 ºС.

Высокие температуры воздуха и осадки сочетались с сильным ветром, что в комплексе обусловило экстремальное снеготаяние, вызвавшее обострение паводочной ситуации. Напомним, аномальное наводнение в 2020 году сложилась в четырех регионах Северо-Западного федерального округа.

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