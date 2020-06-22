2020-06-22T10:40:07+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 22 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 59 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 2 864 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Медики продолжают бороться за здоровье жителей КомиМедики продолжают бороться за здоровье жителей КомиФото: Олег УКЛАДОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 июня в России 7 600 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 59 новых случаев.

Сейчас в республике 2 864 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции уже 29 пациентов (+ один новый случай летального исхода), а выздоровели от вируса 1 221 человек (за сутки выздоровели 5 пациентов).

Кстати, с 17 июня в большинстве районов Коми снята основная часть антикоронавирусных ограничений. Соответствующий указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности подписал Владимир Уйба. Так в Коми (кроме Воркуты и Усинска) открываются летние веранды при кафе, сельскохозяйственные ярмарки, библиотеки, начинается учеба на водительские права.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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