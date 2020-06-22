Сыктывкарский Чистомэн, который борется с мусором: «Реагируют по-разному: крутят у виска, проходят мимо, улыбаются»

В Сыктывкаре появился супергерой, который нужен каждому городу России – Чистомэн. Мусор — это враг, которого нельзя победить в одиночку: он похож на раковую опухоль, с которой не могут справиться ни простые жители, ни чиновники. Мы поговорили с сыктывкарским экологистом Александром Чепурко, который с активистами эжвинской и сыктывкарской Экобессрочки начали очищать город от мусора. Усилиями ребят Эжва уже преобразилась, похорошела. На очереди — Сыктывкар, который местами просто утопает в мусоре. Александр рассказал, зачем он использует образ экосознательного персонажа, какие методы борьбы приветствует и почему делает ставку в этой «войне» на всепобеждающую гражданскую активность.

- Сколько рейдов по очистке Экобессрочка Эжвы провела?

- Мы начали сезон в мае и провели на сегодняшний день (не считая моих одиночных вылазок) 20-25 экодесантов. Вместе делать город чище и уютнее - намного проще и веселее.

- Как обычные прохожие реагируют на Чистомэна за уборкой?

- Реагируют по-разному: крутят у виска, проходят мимо, улыбаются (мой костюм не доработан, к сожалению, и, возможно, в этом причина, почему многие не понимают смысл уборки в такой экипировке). Изначально планировал вместо сине-красного паучка носить черно-зеленый в экотематике. Хотя работа по костюму идет, скоро все сделаем, как надо.

Чего только на свалке не найдешь. На фото экоактивистка Арина Сажина.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- А кто вы в реальной жизни?

- Обычный человек, по образованию и призванию — эколог.

- Как бы вы описали своего врага — мусор, чем он наиболее опасен?

- Как рак, который медленно, но верно губит все вокруг. В конечном итоге за свою беспечность, равнодушие и лень человек заплатит самым дорогим, что у него есть в жизни, - своим здоровьем.

На свалке можно найти все: кофточку от Lacoste, сумку от GucciФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Как Экобессрочка Эжвы находит места для рейдов? И по опыту – из-за чего одни территории в городе замусорены, а другие – поддерживаются в чистоте?

- В основном, помогают местные жители. Также у меня есть карта свалок Сыктывкара и Эжвы. Товарищи с «Экобессрочки» постоянно гуляют по очищенным территориям и пытаются делать замечания тем, кто мусорит.

- Вы замечали, что к местам, где регулярно проводите рейды, меняется отношение и там становится чище?

- В некоторых местах — да, особенно в местах, приближенным к центру. А вот на окраинах простых листовок с просьбой не мусорить недостаточно. Тут уж надо нарушителей ловить и привлекать за загрязнение окружающей среды несанкционированными свалками. Но это уже в худшем случае. В лучшем же - надо просто беседовать с людьми, стараться убедить их беречь свой город и природу.

...сапоги от Manolo BlahnikФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Если бы вы встретились с мэром Сыктывкара или возьмем шире — с ответственными за мусорную реформу, как бы вы им предложили решать проблемы, какую практику посоветовали внедрить?

- Ну, думаю, у них там есть советники, которые разбираются в экологии больше меня. Но я порекомендовал бы им начать с системы образования: с детских лет учить здоровому образу жизни, спорту и бережному отношению к природе. В этом могли бы помочь викторины, экоконкурсы (дети их просто обожают) и тематические подвижные игры.

Когда грязное место становится чистым, это настоящее волшебство

- Что должно произойти, чтобы Чистомэн больше никогда не вышел на рейд, снял экипировку и повесил ее на гвоздь? Мусор должен исчезнуть?

- Нет, должно поменяться отношение к мусору как к хламу, который надо вывезти за бугор и оставить его закопанным в земле до лучших времен. Надо обратить внимание на переработку. Пластик можно переработать до восьми раз, из пластика могут делать футболки (как в Японии), из покрышек можно делать покрытия для спортплощадок, органика может стать удобрением и так далее. Если посмотреть с другого угла, то, что мы собираем - не мусор, а сырье, которое пока не научились использовать снова.

В общем, работы еще море. Рано говорить об уходе на покой. Да и проблем экологии в масштабах планеты — целое море. Природа нам шлет четкие сигналы. Будем ждать неравнодушных на наших субботниках, чтобы совместными усилиями сделать город чище, а жизнь людей — лучше.

Как присоединится к экологистам? Сделать это очень просто: достаточно зарегистрироваться в группе, следить за объявлениями и приходить на уборки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кучи высотой с десятиэтажный дом, ручьи фильтрата и коршуны»: эколог - о том, что ее поразило во время посещения полигона под Сыктывкаром

Общественница уверена, что место сбора мусора следует именовать помойкой или свалкой (подробности).