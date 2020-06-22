Регоператора наказали после жалоб жителей Печоры

В Коми регоператора по обращению с ТКО наказали за невывезенный вовремя мусор. Об этом сообщает пресс-служба стройжилтехнадзора.

Жители Печоры завалили республиканскую службу стройжилтехнадзора жалобами на регоператора по обращению с ТКО. Люди писали о том, что мусор вывозят нерегулярно. В итоге он копится и потом «живописно» разлетается по городу благодаря животным и ветру. При этом платить за вывоз мусора жители должны в полном объеме.

Печорская межрайонная прокуратура вместе с госжилиспекцийе проверила контейнерные площадки в городе, а также в поселках Кожва, Изъяю, Каджером, Чикшино, Озерный, Набережный, Березовка, Зеленоборск. Недовольство жителей было обоснованным: контейнеры были переполнены. Проверяющие также проанализировали графики перемещения мусоровозов на основе данных системы ГЛОНАСС результат был также не в пользу регоператора.

При среднесуточной температуре +5 градусов и ниже мусор должен вывозиться не реже одного раза в три дня. При среднесуточной температуре свыше +5 не реже одного раза в сутки. Отклониться от графика можно на два в холодное время и на сутки в теплое. За каждые сутки сверх допустимого отклонения размер платы за коммунальную услугу должен быть снижен на 3,3% от установленного.

Так как «Ухтажилфонд» нарушил эти правила, прокуратура внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения. Ещё регоператору придется сделать перерасчет для жителей Печоры за некачественную услугу.

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