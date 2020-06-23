2020-06-23T11:03:12+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 23 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 62 человек

Сейчас в республике 2 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Все устали от коронавирусаВсе устали от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 23 июня в России 7 425 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 62 новых случая.

Сейчас в республике 2 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 29 пациентов, а выздоровели от вируса 1 254 человека (за сутки выздоровели 33 пациента).

Кстати, с 17 июня в большинстве районов Коми снята основная часть антикоронавирусных ограничений. Соответствующий указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности подписал Владимир Уйба. Так в Коми (кроме Воркуты и Усинска) открываются летние веранды при кафе, сельскохозяйственные ярмарки, библиотеки, начинается учеба на водительские права.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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