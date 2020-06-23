«Люди теперь боятся заразиться, дистанцируются везде»: как выходят из карантина жители Италии

Экс-сыктывкарка Наталья Бартоли Ирина Бочарова уже пять лет живет в Италии, а именно в Падуе - городе в итальянской области Венеция (Венето). Мы попросили нашу землячку рассказать о том, как Италия возвращается к жизни после пандемии коронавируса.

- Италия была одним из лидером по количеству заболевших и умерших. Италия достаточно открыта в информационном плане: все данные в открытом доступе, информация прозрачна. Италия была несчастна, потому что одна из первых испытала на себе влияние коронавируса. Италии было сложнее, чем другим странам, стране пришлось одной из первых прокладывать путь, принимать меры борьбы с вирусом. В дальнейшем другие страны перенимали итальянский опыт.

Почему это случилось? В-первых, средний уровень продолжительности жизни в Италии выше, чем, например, в России. В стране много пенсионеров, которые достигли планки девяностолетнего возраста. Эти люди подвержены риску, у них много хронических заболеваний, а иммунитет уже не тот. Умирали в основном они, и их было много.

Во-вторых, Италия - страна солнца и солнечных людей, которые любят целоваться, обниматься, ходить друг к другу в гости, устраивать длинные обеды, посиделки. Люди общительные, дружелюбные. Поцеловать человека в щечку при встрече - это нормально. Я думаю, что и это повлияло на быстрое распространение вируса. Для итальянцев дистанции не существует, как для жителей Финляндии, например.

Стало ли лучше после нескольких месяцев самоизоляции? Сказать, что стало лучше, не могу. Пострадала экономика (как и во всем мире), многие потеряли близких. Люди теперь боятся заразиться, дистанцируются в магазинах, ресторанах, барах. До сих пор во всех общественных местах сохраняются разметки: где можно сидеть, а где - нельзя.

Но понемногу все же стало проще, люди сняли маски на улице (хотя надевают их в любом закрытом помещении: в автобусах, в поездах). С каждым днем люди все больше расслабляются, уже видно, что появляются компании друзей, которые гуляют все вместе, и мы уже ходили в гости.

Я работаю в кафе-мороженом, у нас более 30 видов мороженого, которое мы производим сами. Глядя со стороны места, где работаю, могу сказать, что количество заказов, по сравнению с прошлым годом, упало, количество посетителей упало. Был период, когда и мы были закрыты. Но люди приходят, мы не на нуле. Надеюсь, что все будет хорошо, как в России, так и в Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От нас шарахаются на улице, не подпускают детей, не заходят в нами в лифты»: уроженка Сыктывкара — о жестком расизме в Китае

По словам Софии Ким, для иностранцев в Поднебесной настали непростые времена (подробности).