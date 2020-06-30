Мэр Воркуты пригрозил частной клинике санкциями после фото столпотворения в коридорах учреждения

Мэр Воркуты Игорь Гурьев пригрозил РГС-МЕД санкциями, когда увидел фото в соцсетях нескончаемой очереди во время медосмотра в частной клинике. О социальной дистанции говорить не приходится: люди стояли плечом к плечу.

Воркутинцы поделились, что такое столпотворение в организации - частое явление. «В прошлый понедельник было не меньше, с утра и почти до 8-ми вечера пробыли», – пишет один из подписчиков.

Фото размещено в группе Подслушано Сыктывкар

Градоначальник пообещал, что эту информацию направит в надзорные и контролирующие органы. Он уточнил, что две недели назад руководство РГС-МЕД убеждало штаб, что всё организовано и соблюдается социальная дистанция, но на поверку все оказалось иначе.

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