Мэр Воркуты пригрозил частной клинике санкциями после фото столпотворения в коридорах учреждения
Мэр Воркуты Игорь Гурьев пригрозил РГС-МЕД санкциями, когда увидел фото в соцсетях нескончаемой очереди во время медосмотра в частной клинике. О социальной дистанции говорить не приходится: люди стояли плечом к плечу.
Воркутинцы поделились, что такое столпотворение в организации - частое явление. «В прошлый понедельник было не меньше, с утра и почти до 8-ми вечера пробыли», – пишет один из подписчиков.
Фото размещено в группе Подслушано Сыктывкар
Градоначальник пообещал, что эту информацию направит в надзорные и контролирующие органы. Он уточнил, что две недели назад руководство РГС-МЕД убеждало штаб, что всё организовано и соблюдается социальная дистанция, но на поверку все оказалось иначе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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