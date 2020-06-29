2020-06-29T14:41:59+03:00
Общество

В Воркуте коронавирус унес жизнь еще одного пациента

С начала пандемии от COVID–19 в заполярном городе умерли десять человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Коронавирус, уходиКоронавирус, уходиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми 29 июня зарегистрировали 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в Воркуте - 15 новых случаев. В мэрии заполярного города «КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

Судя по статистике, которой делится мэрия каждый день, Воркута идет на поправку. В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 15 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 1202 случаев).

На стационаре наблюдают 184 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 11 детей подозревают на коронавирус. Кстати, 29 июня подтвердили 4 случая выздоровления от COVID-19 (всего 328 человек с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили десять случаев летального исхода от коронавируса (за сутки плюс один случай).

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Сейчас в республике 3 356 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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