2020-06-26T11:20:06+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 26 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 58 человек

Сейчас в республике 3 108 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Коронавирус иногда порождает страх заразитьсяКоронавирус иногда порождает страх заразитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 июня в России 6 800 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 58 новых случаев.

Сейчас в республике 3 108 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 29 пациентов, а выздоровели от вируса 1 359 человек (за сутки выздоровело 16 пациентов).

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Напомним, что в Коми с 17 июня смягчили карантин (за исключением Воркуты и Усинска). В республике разрешена работа библиотек, летних веранд, организация сельскохозяйственных ярмарок и работа автошкол. Все остальные ограничения продолжают действовать на территории республики по 30 июня 2020 года. В Коми продлён режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для жителей, имеющих хронические заболевания.

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Изучаем, где выявили новые случаи заражения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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