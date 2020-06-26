2020-06-26T12:24:13+03:00
Общество

Над Ухтой пролетели реактивные самолеты: жители города были в восторге и в шоке

Людей испугал громкий гул, но обрадовало мастерство пилотов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Константина Штанько/vk.comФото Константина Штанько/vk.com
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25 июня пилотажная группа «Русь» пролетела над Ухтой. Асы высшего пилотажа возвращались из Салехарда, где прошло грандиозное показательное выступление. По пути домой — на полигон в Вязьме Смоленкой области — пилоты несколько раз пролетели над городом, чем побрадовали местных жителей. Фото и видео полетов заполонили соцсети.

Жители Ухты с восторгом наблюдали за полетом пилотов. Горожане выплыли в социальные сети целую гамму чувств: радость, удивление и даже страх. Люди писали, что гул в небе их изрядно испугал. Некоторым даже показалось, что падает самолет или началась война. Однако первоначальный шок вмиг улетучивался, когда люди запрокидывали головы и стали наблюдать за стройным полетом истребителей.

- Я даже испугалась дома, подскочила. Думала, что самолет падает, - пишет Вероника К.

- Я тоже. До сих пор руки трясутся, - вторит ей Татьяна Т.

- Видела пять самолетов. Не передать, как это круто. Люди на улице останавливались и улыбались, - говорит Александра А.

- А гул какой был! В окно выглянули- летят красавцы! Наверное специально круг над городом сделали, чтобы порадовать ухтинцев, - предположила Лилия Г.

- Стояла на улице, увидела, сразу настроение поднялось! Как красиво! Сила, мощь и мастерство! - говорит Светлана К.

Видео Елены Гундериной.

- Летели в районе улиц Космонавтов и Оплеснина так низко, что можно было рассмотреть пилота. Красотища! - делится Ирина Т.

Видео Никиты Клёнского.

Отметим, что «Русь» - старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья была сформирована в 1987 году на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра. В этом году ему исполнилось 60 лет. Он был основан для подготовки летного и инженерно-технического состава Вооруженных сил страны. За это время центр подготовил более 5000 летчиков.

Видео Евгения Боклина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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