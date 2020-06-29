2020-06-29T11:27:30+03:00
Общество

Открытие непродовольственных сетевых магазинов в Коми: когда уже заработают

Предприятия находятся на грани банкротства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фирмы на ладан дышатФирмы на ладан дышатФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Коми не исключают возможности скорого открытия сетевых непродовольственных магазинов, о чем 28 июня заявил врио главы Коми Владимир Уйба в спецвыпуске ответов на вопросы жителям республики. Республике нужно как можно быстрее реализовать второй этап по снятию ограничений в полном объеме, считает руководитель региона.

Врио пояснил, что коэффициент распространенности инфекции оставляет желать лучшего (ныне он составляет 1,2). По словам Владимира Уйбы, надо начинать переходить ко второй ступени снятия ограничений, однако цифры по заболеваемости не позволяют этого сделать. Между тем, сетевые непродовольственные магазины просто дышат на ладан: не сегодня-завтра выйдут на банкротство. Предприятия просто необходимо спасать.

- В понедельник снова выходим на оперативный штаб с тем, чтобы рассмотреть возможность открыть наши сетевые непродовольственные магазины, иначе мы доведем людей до банкротства. Конечно, от этого никто не выигрывает: ни экономика, ни потребитель, ни руководители этих торговых сетей, - сказал Владимир Уйба.

Врио уверен, что несмотря на предписания эпидемиологов, нужно осторожно и постепенно открывать учреждения. Так, на заседании оперативного штаба 28 июня, несмотря на то, что эпиднадзор проголосовал против, было принято решение об открытии заведений общественного питания и медицинских учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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