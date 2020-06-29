«Прежними уже не будем»: последствия самоизоляции для жителей Коми

Коронавирус и последовавшая за ним самоизоляция надолго заперли жителей Коми по домам. Не совсем понятная угроза здоровью в виде коронавируса, потеря стабильности (в том числе и материальной), недостаток живого общения все это не могло не отразиться на психическом здоровье людей. Клинический психолог из Ухты Владимир Павлов объяснил, какие есть плюсы и минусы у самоизоляции, последствия, и как правильно «выйти» из неё.

Владимир Павлов. Фото из личного архива героя

Без человеческого тепла

В первую очередь, самоизоляция нарушила привычный жизненный уклад: в психологии этот процесс называется разрушением динамических стереотипов. Так, люди потеряли привычное расписание. Каждодневный маршрут до работы, отдых с друзьями по субботам, занятие в футбольной секции у ребенка по средам, отпуск в июле — люди раньше могли строить планы, которые после начала самоизоляции улетели в трубу. Естественно, это стало причиной значительного стресса.

Во-вторых, самоизоляция перевела жизнь в онлайн. Казалось бы, современный человек и так проводит много времени в интернет-пространстве добавившиеся часы в интернете серьезного вреда не нанесут. Владимир Павлов так не считает.

— Современный человек потребляет в сотни раз больше информации, чем наши предки даже 50 лет назад. Карантин утяжелил эту ношу. А параллельно развивается коммуникативная депривация, в самых крайних случаях приводящая к полному отсутствию контактов. На самоизоляции люди столкнулись с тем, что личное общение, которое и без того было серьезно обеднено, нарушилось тотально. Конечно, можно общаться онлайн, но это неполноценное общение, скудно передающее человеческую теплоту.

Онлайн-общение не может заменить живой разговорФото: Олег РУКАВИЦЫН

Карантин ударил и по семьям. Ведь логично, что свою потребность в живом общении жители республики пытаются восполнить именно здесь. Однако полностью заменить семьей все остальное окружение просто невозможно. Поэтому родственные отношения могли «выдохнуться». Усугублял все тот факт, что в одном доме оказались люди, у которых уже много лет не было настоящих отношений.

Полечимся?

Нельзя не сказать про экзистенциальные переживания: оказавшись на самоизоляции, многие начали задавать себе такие вопросы: а тем ли я занимаюсь? а теми ли людьми я себя окружил? куда я вообще иду? того ли я добился? В данном случае самое незавидное положение у трудоголиков: ведь они привыкли глушить подобные вопросы работой.

В итоге — стресс от потери привычного расписания, замена живого общения онлайн- версией, обострение зависимостей — что мы получим при выходе из карантина? Владимир Павлов объясняет:

Реакции человека зависят от уровня организации личности. Во время карантина у условно здоровых людей и невротически организованных обострились особенности характера, псимхосоматозы (язва, астма и т.д.). Для людей более тяжелого регистра наблюдалось учащение поведенческих расстройств и приступов. Но при этом в кабинетах коллег (и в онлайн-кабинетах), в том числе и в моем, наплыва клиентов не наблюдалось, скорее наоборот. Все дело в том, что во время социальных кризисов душевные страдания становятся не так актуальны, актуализируется потребность в выживании. Но когда все стабилизируется, люди пойдут «лечить» то, что выплыло на карантине.

Плюсы самоизоляции

Конечно, картина не из приятных. Но у самоизоляции могут быть и плюсы.

У людей изменились привычки. Конечно, все зависело от того, кто чем занимался на самоизоляции. Возможно закрепление непродуктивного времяпрепровождения: многочасовые сериальные или игровые марафоны, переедание. В то же время закрепились и полезные привычки: поддержание себя в форме, здоровое питание, самообразование. Помимо появления новых продуктивных привычек, несомненные плюсы самоизоляции в том, что ситуация заставила многих переосмыслить свою жизнь, принять важные решения. Выдержавшие испытание самоизоляцией семьи обсудили много сущностных вопросов, и, несомненно, стали ближе друг к другу.

Для некоторых семей самооизоляция стала серьезным испытаниемФото: Алексей БУЛАТОВ

Новая реальность

Вернуться в строй помогут не только эти полезные привычки. Вот что рекомендует Владимир Павлов:

Выход из самоизоляции это снова изменение уклада, и люди, привыкшие к степенному деланию домашних дел, совместному досугу или ничегонеделанию снова большую часть времени будут проводить вне дома. Для того чтобы снова не оказаться в стрессе, нужно максимально быстро адаптироваться к изменениям. Для этого необходимо включено структурировать новую реальность:

1. Самое сложное делать утром, когда концентрация максимальна, и мозг еще не забит входящей информацией.

2. К работе, и вообще ко всем мероприятиям готовиться заранее: готовить обед, приводить себя в порядок, стирать вещи.

3. Нужно очистить рабочее место, выкинуть ненужное.

4. Время работы стоит ограничить только «рабочими часами». Ничего не берите домой, но и на работе не делайте ничего постороннего.

5. Планы на отдых также надо сформировать заранее — чем вы будете развлекать себя вечером, с кем созвонитесь, что приготовите себе на ужин и т.д.

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