«Тест на коронавирус мне сделали на девятый день заболевания»: воркутинка — о том, как диагностируют COVID-19

За все время в Коми подтвердилось 3 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Большой вклад в число заболевших внесли жители заполярного города, где инфицирование приобрело характер вспышки. Многих тяжелых и среднетяжелых пациентов госпитализировали спецрейсом в Сыктывкар, как и воркутинку Кристину Смоляк. О том, как выявляют заболевание и в каких условиях лечатся пациенты с коронавирусом, в своей колонке рассказала жительница заполярного города.

- Мне поступает огромное количество сообщений от друзей и не только по поводу болезни, ее лечения. Но один из первых вопросов: как же я умудрилась подхватить этот вирус? Отвечаю: как нам всем известно, Воркута славится шахтерским трудом, соответственно, в каждой семье есть либо шахтёр, либо знакомые шахтёры. Мое окружение не исключение. Также нам всем уже известно, что шахтёры, к сожалению, стали болеть первыми. Думаю, дальнейшую причинно-следственную связь проследить достаточно легко.

Проходя лечение в поликлинике, я обратила внимание, что большую часть больных составляют шахтёры, а в Сыктывкаре я лежала с женами шахтеров. Каждый болезнь переносил по-своему, но были у нас и одинаковые симптомы. Всем нам ставили без должного обследования ОРВИ, несмотря на то, что многие заявляли о контакте с больными коронавирусом. А, следовательно, раз нет подтвержденного диагноза, нет и предписания «сидеть дома». Так, как и любой другой человек с диагнозом ОРВИ и без предписания не выходить из дома, я могла ходить в аптеки за лекарствами, в продуктовые магазины, даже в садик с отсутствием температуры. Я посещала по направлению врача кабинет лор-врача и сдавала кровь в общей очереди. Тест на коронавирус мне сделали уже в больнице на девятый день заболевания!

После того, как пришёл положительный результат, контактных со мной лиц установили только на пятнадцатый день моего заболевания. На сегодняшний день тестирование сделали не всем контактным. Некоторых из них даже не отстранили от работы, и абсолютно никому из них не поступало предписание «сидеть дома».

Хочу отметить, что я впервые обратилась в поликлинику, когда всего было подтверждено менее 300 случаев заражения коронавирусом. Сейчас их в разы больше. И всё это я к чему веду, вы никогда не узнаете, где вы заразились, потому что в любой момент посещения магазина, поездки в такси или автобусе вы можете столкнуться с таким человеком, как я, у которого не было температуры и удушающего кашля, и которому просто ставили ОРВИ. И даже при посещении «чистой зоны» поликлиники вы не застрахованы от контакта с больным ковид.

P.S. Сейчас Кристина излечилась. В социальных сетях она продолжает вести ковидную рубрику, рассказывать о симптомах и несовершенствах системы здравоохранения Республики Коми.

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