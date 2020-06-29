2020-06-29T21:50:01+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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Количество случаев заражения в Коми продолжает расти. Инфографика Алексея ПонарядоваКоличество случаев заражения в Коми продолжает расти. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми зарегистрировали еще 69 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявили 3356 случаев заражения коронавирусом. По традиции изучаем, в каких муниципалитетах больных COVID-19 стало больше.

Воркута и Усинск до сих пор сидят в антилидерах: всего 1202 и 804 случая заражения соответственно. В «столице мира» также выросло количество летальных исходов: с начала пандемии в заполярном городе из-за коронавируса умерли десять человек. В Инте количество случаев заражения достигло 88, в Ухте – 93, в Усть-Куломском районе 44, в Печоре 60. В Койгородском, Сосногорском и Вуктыльском районе ситуация не поменялась. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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