Минспорта Коми переехало в здание в центре Сыктывкара

Министерство физической культуры и спорта Коми сменило адрес. Теперь ведомство размещается в здании на Советской улице в Сыктывкаре, которое является объектом культурно-исторического наследия.

Ранее там работало руководство Коми отделения известного банка. В конце 2018 года здание решили продать. На торги выставили административное нежилое двухэтажное здание с подвалом площадью 1,156 тыс. квадратных метров (улица Советская, 18), которое является объектом культурного наследия и представляет собой историко-культурную ценность. Вместе с ним продавались двухэтажное нежилое строение площадью 228,8 квадратного метра (улица Советская, 18/1) и двухэтажное нежилое строение площадью 135,2 квадратного метра (улица Советская, 18/2).

Объект культурного наследия и два соседних строения оценили в 34,2 млн рублей.

Ранее сообщали, что покупателем стала бывшая руководительница агентства по печати и СМИ Ирина Брагина. Правда, она приобрела строения по меньшей цене - 32,8 млн рублей.

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