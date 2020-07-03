Здание, куда переехало минспорта Коми, осталось в частной собственности

Здание на Советской улице в Сыктывкаре, куда переехало министерство физической культуры и спорта Коми, осталось в частной собственности. Об этом пишет БНК.

Министерство физической культуры и спорта республики сменило адрес. Работники переехали из здания на улице Катаева в здание на улице Советской, которым в течение 14 лет размещалось руководство Коми отделения банка. В прошлом году здание, которое является объектом культурно-исторического наследия, выкупила экс-руководитель республиканского агентства по печати и СМИ Ирина Брагина. Она остается собственником дома.

По словам министра Николая Бережного, ведомство переехало по нескольким причинам: старое здание находилось на окраине, было непрезентабельным, до него многим сотрудникам было тяжело добираться. Глава ведомсвта считает, что здание в центре города удобное со всех точек зрения, в том числе и для оперативной работы по организации крупных всероссийских и международных соревнований.

Вместе с министерством на Советскую переехали центр спортивной подготовки сборных команд Коми, спортивный центр инвалидов, центр обеспечения деятельности министерства.

Здание Госбанка было построено в 1930-1932 года. Оно является объектом культурного наследия и представляет историко-культурную ценность. Сбербанк зарегистрировал право собственности на это здание в ноябре 2005 года. Но в 2018 году впервые попробовал его продать, запросив за комплекс строений 34,2 млн рублей. После цену снизили до 32,8 млн рублей. Недвижимость купила экс-руководитель агентства по печати и СМИ Коми Ирина Брагина.

Эти здания хотели использовать для размещения радиостанций, телеканалов, рекламного агентства, а также, возможно, и турагентства. Одно из соседних строений хотели отдать фирме по производству наружной рекламы. Переезд назначили на осень 2019 года, но этого не произошло.

На каких условиях министерство переехало на улицу Советскую, Николай Бережной не уточнил. Но здание до сих пор находится в собственности Ирины Брагиной — есть выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав. Согласно этому документу, право собственности на объект было зарегистрировано 25 февраля 2020 года, собственник — Ирина Брагина.

В выписке из ЕГРН, где приводятся сведения о характеристиках объекта недвижимости (также есть в распоряжении редакции), говорится, что кадастровая стоимость здания площадью 1,156 тыс. квадратных метров составляет 17,3 млн рублей. Уточняется, что объект находится в залоге у «Северного народного банка», то есть оно было приобретено на заемные деньги.

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