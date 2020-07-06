2020-07-06T13:12:29+03:00
Общество

Сыктывкарцы осваивают сапсерфинг

Этому виду спорта всего 20 лет
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Школа SUP SURF в Сыктывкаре" "ВКонтакте"Фото из группы "Школа SUP SURF в Сыктывкаре" "ВКонтакте"
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У сыктывкарцев появилось новое спортивное увлечение сап-серфинг или плавание по реке на надувных серфах-досках. Об этом пишет «Трибуна».

«Речной» серфинг развивает умение балансировать на воде, управлять своим телом, а также выносливость и терпение. Это достаточно молодой вид спорта, ему всего 20 лет.

- Когда вы привыкаете купаться в ледяной воде, то получаете драйвовые эмоции. Сейчас реки становятся теплыми и достаточно комфортными для плавания. И чтобы по-прежнему испытывать завораживающий эффект от укрепления своего здоровья, можно переходить на sup-серфинг. Это потрясающая кардиотренировка! Если ты хочешь плыть – надо хорошо постараться, приложить максимум усилий, - говорит «морж» и поклонница «речного» серфинга из Сыктывкара Татьяна Кузнецова.

Сап в сдутом виде может уместиться даже в небольшой дамской сумке. Первая покупка для начинающего сап-серфера будет немного затратной: надувная доска стоит от 17 до 30 тысяч, весло – примерно 2-3 тысячи рублей. Гидрокостюм необязателен, но в нем комфортнее, а спасательный жилет нужен точно.

Изучить эту технику плавания можно самостоятельно, но с инструктором будет безопаснее. Начинающему сап-серферу не стоит кататься одному: вода ошибок не прощает.

Татьяна Кузнецова рассказала, что плавает на сапе вместе со своей подругой. Девушки уже опробовали Вычегду в районе Красной горы и в Максаковке, а также озеро в Выльгорте.

– У нас есть группа «Sup Surf», где обучают юных водных исследователей управлять надувной доской и находить гармонию со своим телом, – продолжает Татьяна. – Старт таких сап-приключений берут в окутанном утренним сливочным туманом Красном Затоне, а финишируют на закате у столичной набережной в Кировском парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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