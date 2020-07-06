2020-07-06T21:53:53+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 6 июля 2020 года

Как изменились цифры в «ковидной» статистике муниципалитетов
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Воркуте зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Инфографика Алексея ПонарядоваСегодня в Воркуте зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми зарегистрировали 67 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии выявили 3762 случая заражения. Изучаем, как за выходные и понедельник изменились цифры в «ковидной» статистике муниципалитетов.

В Воркуте ситуация с коронавирусом лучше и лучше: ни одного случая инфицирования и 100 свежих случаев выздоровления. В Ухте лабораторно подтвердили еще пять случаев заражения, в Троицко-Печорском еще четыре. В Сыктывдинском районе количество случаев инфицирования выросло до 89, в Печоре - до 66.

В Инте, Усть-Куломском, Вуктыльском, Сосногорском, Койгородском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты данные сегодня не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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