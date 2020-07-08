Воркута и Инта «пролетели» мимо федерального плана развития угольной промышленности

В середине июня федеральные власти утвердили программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Согласно этому документу, значительную поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. Однако программа не предусматривает поддержку Воркуты и Инты главного угледобывающего центра Северо-Запада. Это ставит под вопрос судьбу обоих городов, пишет «Российская газета»

Этот вопрос обсуждался на совещании в Государственном совете Коми, посвященном развитию угольной промышленности. Как сообщил министр экономики республики Константин Плехов, в план мероприятий по развитию моногородов не включен инвестиционный проект «Уса-1» участок крупного угольного месторождения в Воркутинском районе, лицензия на разработку которого принадлежит «Северстали». Но предприятие не готово самостоятельно его разрабатывать, так как затраты оцениваются в 45 миллиардов рублей, поэтому ведет переговоры о выделении денег из федерального бюджета. В Роснедрах объяснили решение об отказе тем, что этого нет в уже утвержденном плане до 2024 года, поэтому предлагается эти мероприятия исключить или запланировать реализацию этого проекта за счет средств инвестора. В ведомстве подчеркнули, что сегодня в Коми целесообразно развивать углеобогащение на основе современных технологий и перерабатывать отходы углеобогащения.

Такую политику диктует сложная ситуация на угольном рынке. Затяжное падение цен на уголь продолжается с 2018 года. По данным Infoline, в 2020 году в угольной отрасли России продолжают падать объемы добычи, что вызвано переходом европейских энергопотребителей на газ. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона высокая потребность в угле сохраняется, но ее удовлетворяют угледобывающие предприятия Дальнего Востока и Западной Сибири. В результате угольщики Северо-Запада оказались между двух огней.

Впрочем, это не открытие. Еще в 2018 году федеральные власти поручили республиканской администрации разработать план дальнейшего развития моногородов Воркуты и Инты. Согласно проекту этого документа, существует угроза массового переселения жителей Воркуты и замедления освоения Печорского угольного бассейна вследствие прекращения деятельности предприятия АО «Воркутауголь» в 2037 году. Производственная программа компании предполагает достижение максимума добычи в 11,8 миллиона тонн к 2023 году с последующим спадом до 0,2 миллиона тонн в 2037 году и полной остановкой производства. Что касается Инты, то там ситуация еще тяжелее: в городе с 26-тысячным населением градообразующее предприятие «Интауголь» признано в 2019 году банкротом и находится в стадии ликвидации. Это вызвано тем, что предприятие добывало низкокачественный и дорогой энергетический уголь, который сейчас никому не нужен.

Еще одна проблема действующие шахты недостаточно обеспечены запасами угля, а сырьевая база подготовлена слабо для развития угольной промышленности и других отраслей. Такая ситуация сложилась из-за нехватки экономически эффективных запасов угля, слабой разведанности ресурсов и незаинтересованности инвесторов.

- В Инте можно сказать, что угольная промышленность похоронена там на долгие годы, - считает Олег Бурый, заведующий лабораторией комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. — Что касается Воркуты, то здесь все зависит от «Северстали». Если компания будет строить шахту «Уса-1», значит, город сохранит перспективы и на 30-е, и на 40-е годы, и дальше. Если шахты не будет, то, вероятно, Воркута разделит участь Инты.

Если развитие угледобычи в Воркуте и Инте не поддержат, их ресурсы могут понадобиться при реализации арктических мегапроектов.

Коксующийся уголь Воркуты, используемый в металлургии, более востребован, чем энергетический. Однако металлургическим компаниям, владеющим угольными разработками, сегодня невыгодно расширять производство и вести геологоразведку. Они предпочитают добывать угля ровно столько, сколько требуется для производства, подчеркивает эксперт. Экспорт кокса им неинтересен. Надежда на то, что в Коми за углем придут другие предприятия, также мала. Если у компании нет своего угля, то его проще закупить в Китае или Австралии. Об этом говорит пример Новолипецкого металлургического комбината, который собирался строить шахту «Уса-3», однако сдал лицензию на месторождение. Закупать уголь оказалось выгоднее, чем вкладывать миллиарды в разработку собственных месторождений.

Уповать на развитие углехимии также не стоит, считает эксперт. Сегодня в данной сфере есть научные разработки, но сейчас даже на Кузбассе не существует экономически эффективных проектов, иначе ими давно бы занялся крупный бизнес. Возможно лишь создание небольших производств по утилизации угольных шламов. На создание более масштабного предприятия, которое могло бы обеспечить занятость населения в Инте, необходимы сотни миллионов рублей, взять которые негде. В Воркуте существует проект по производству топливных брикетов, для развития которого нужны 150-200 миллионов рублей, тогда как государство может предложить в качестве поддержки лишь несколько миллионов.

При этом недра Коми очень богаты. Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами каменного угля: порядка пяти миллиардов тонн, в том числе 2,9 миллиарда тонн коксующегося. Выявлен широкий комплекс металлических и неметаллических полезных ископаемых. Вовлечение запасов в экономический оборот может позволить развиваться золотодобыче, оптической и ювелирной промышленности, цветной металлургии, индустрии декоративного и строительного камня.

Работа над планом развития Воркуты и Инты продолжается. В случае если вариант с развитием угледобычи не поддержат на федеральном уровне, будет рассматриваться вариант «регулируемого сжатия» городов и о включении Воркуты и Инты в реализацию других проектов. Это Северный широтный ход, создание в Воркуте опорной базы Минобороны и центра полярных исследований.

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