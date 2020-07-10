Поставили точку: приговор Вячеславу Гайзеру оставили без изменений

Второй кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру. Об этом пишет ТАСС.

- Несмотря на грубейшие нарушения нижестоящими судами норм уголовного и уголовно-процессуального закона, судом принято решение об оставлении всех кассационных жалоб без удовлетворения. Мотивы принятого решения нам пока неизвестны, так как огласили только вводную и резолютивную часть, - сказала адвокат Дарья Евменина.

В прошлом году районный суд признал виновным Вячеслава Гайзера в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества. Прокуратура в свою очередь просила отменить оправдание Гайзера по статье 210 УК РФ. Защита настаивала на полном оправдании. Мосгорсуд, рассматривая апелляцию на приговор, внес поправки относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания. При этом сроки оставил без изменения.

Напомним, что бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей.

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