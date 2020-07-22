2020-07-22T10:35:35+03:00
Общество

В Ухте бухгалтер больницы похитила свыше 1,5 млн рублей

Женщине вынесли приговор: 3 года условно и 20 тысяч штрафа
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После поступления на счета больницы заработных средств ухтинка переводила их на свои расчетные счета в разных банках.После поступления на счета больницы заработных средств ухтинка переводила их на свои расчетные счета в разных банках.Фото: foto.kg (интернет-архив)
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Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера Ухтинской городской больницы. С 2015 года по 2019 год женщина похищала денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты работникам учреждения.

В течение нескольких лет осужденная вносила в бухгалтерскую документацию ложные сведения о размере зарплаты коллег, завышая подлежащие выплате им суммы, а также регулярно совершала переводы на свои расчетные счета в разных банках. После содеянного женщина признала свою вину.

Украденная сумма предназначалась для выплаты заработной платы работникам учреждения. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 20 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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